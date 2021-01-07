ASÜ’nün Zihinsel Engelliler Projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) tarafından zihinsel engeli bulunan bireylerin ev içi günlük yaşam becerilerini geliştirmek adına hazırlanan proje, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Aksaray Üniversitesi’nde (ASÜ) yeni bir proje daha hayata geçiyor. Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kamalı Arslantaş, “Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Animasyon Destekli Günlük Yaşam Becerileri Öğretim Setinin Geliştirilmesi ve Etkililiğinin İncelenmesi” başlıklı bir proje hazırladı. Hazırlanan proje, TÜBİTAK 3501 programı kapsamında kabul edildi. Çalışmanın temel amacının zihinsel engeli bulunan bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kamalı Arslantaş, özellikle günlük yaşam becerilerinin bu bireylerin bağımsız yaşam sürmelerinde son derece önemli olduğunu belirtti. Yürütücüsü olduğu projede ev içi yaşam becerilerine odaklandıklarına dikkat çeken Arslantaş, “Çalışma kapsamında animasyon destekli öğretim programı geliştirilecek ve okullarda uygulama yapılarak bu programın etkililiği tespit edilecek. Hazırlanan içeriği zihinsel engelli bireylere, ailelerine ve öğretmenlere ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Proje, ASÜ’den Dr. Onur Emre Kocaöz, Dr. Önder İşlek, Dr. Gülistan Yalçın, Ar. Gör. Yasin Günlü, Ar. Gör. Çağla Yılmaz, Ar. Gör. Mehmet Özkaya ve Ar. Gör. Muhammed Emre Yaylacı’nın işbirliği; Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Banu Altunay, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Dr. Zehra Atbaşı ve Hakkari Üniversitesi’nden Dr. Menaf Gül’ün katkılarıyla ilerleyecek. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, projesi münasebetiyle Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kamalı Arslantaş’ı tebrik etti ve tüm ekibe başarılar diledi.