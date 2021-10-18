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ASÜ’de uçurtma şenliği

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ASÜ’nün geleneği olan etkinlikler planladıklarını ve kurumsal olarak etkinlik altyapısını sürekli genişletmeye çalıştıklarını söyledi.

AKSARAY 18.10.2021, 16:50
ASÜ’de uçurtma şenliği

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ASÜ’nün geleneği olan etkinlikler planladıklarını ve kurumsal olarak etkinlik altyapısını sürekli genişletmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu yıl ilki yapılan ASÜ İğde Hasat Şenliği, düzenlenen uçurtma etkinliği ile tamamlandı. Kampüs alanındaki etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, katılımcılar hem uçurtma uçurmanın hem de gökyüzünü süsleyen uçurtmaları seyretmenin keyfini yaşadı. Rektör Şahin, uçurtma etkenliklerinin daha evvel de yapıldığını ve çok sevildiğini belirterek, “Uçurtma bir yanıyla hepimizi çocukluğumuza götüren bir yanıyla keyifle vakit geçirmemizi sağlayan özel anlamlara sahip. İlgilenmek kadar izlemenin de keyifli olduğu bir etkinlik. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi. Kampüsteki etkinlikleri çeşitlendirmeye ve geleneği olan projeler üretmeye çalıştıklarına dikkat çeken Prof. Şahin, “Kurumsal bir aidiyet bakımından da etkinliklerin geleneksel bir tabana oturması çok önemli. Biz de bunun gayretindeyiz. İğde Hasat Şenliği bu geleneksel etkinlik çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor. Farklı oyunlar, gösteriler ve tanıtımlarla şenliğin kapsamı her yıl daha da genişleyecek” dedi.

Etkinlik kapsamında ASÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü de bir stant kurdu ve Erasmus hareketliliğine dikkat çeken bilgilendirmeler yaptı.

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