ASÜ’de bisiklet sistemi gözden geçiriliyor

Aksaray Üniversitesi’nde (ASÜ), yeni dönem hazırlıkları çerçevesinde bisikletlerin, bisiklet istasyonlarının, bisiklet yollarının ve velodrom olarak da bilinen özel bisiklet sahasının gerekli bakım ve onarımları yapılıyor.

Dünyanın en çevreci 125’inci, Türkiye’nin en çevreci 5’inci üniversitesi olan ASÜ’de, bisikletli ulaşım sistemi her geçen gün geliştiriliyor. Üye sayısına bağlı olarak bisiklet sayısı artıyor, yollar düzenleniyor, otomasyon sistemi güncelleniyor Kampüste hâlihazırda sekiz adet Akıllı Bisiklet İstasyonu, 350 adet bisiklet ve 15 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu var. Bunların yanı sıra velodrom olarak da bilinen ve çeşitli eğimlere sahip özel bir bisiklet sahası da bulunuyor. Yaklaşık 12 bin kullanıcısı olan bisiklet sisteminin daha sağlıklı biçimde işleyebilmesi adına, ihtiyaç duyulan tüm yenilemeler ve bakımlar aksatılmadan yapılıyor. Yeni sezon öncesinde ilgili ekip, sistemin tüm bileşenlerini gözden geçirerek kullanıcılara hazır hale getiriyor.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, çevreci ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını arttırmaya dair çalışmaların süreceğini kaydetti.