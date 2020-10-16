ASÜ Rektörü Şahin: “Ahenk içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, son beş yıl içinde yapılan çalışmalarla ASÜ’nün hem akademik hem de fiziki bakımdan önemli bir mesafe kat ettiğini belirterek, “Ahenk içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Pandemi kurallarına uygun biçimde gerçekleştirilen kahvaltıda akademisyenleri ağırlayan Rektör Şahin, son beş yıl içinde yapılan çalışmalarla ASÜ’nün fiziki çehresinin müspet manada değiştiğini, akademik olarak da çeşitli kriterler bağlamında başarı çıtasının yükseldiğini söyledi. Yeni akademik yıl içinde de gelişimin devam edeceğini ve bunun ancak işbirliği ile mümkün olabileceğini kaydeden Şahin, “Bu ve benzeri buluşmalar, yapıp ettiğimiz işlerle alakalı istişareler yapmak, daha neler yapılabilir hususunu konuşmak ve süreçlerin nasıl ilerleyebileceğini anlamak bakımından önemli. Başarının bir ekip işi olduğuna inanıyoruz. Biz, ahenk içinde çalışmayı sürdüreceğiz” dedi. Kahvaltıda, yeni akademik yıl içinde yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.