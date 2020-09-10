ASÜ enerjisini güneşten üretecek
YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ TEKNİK DESTEK PROJESİ (YEVDES) KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN 40 ÜNİVERSİTEDEN BİRİSİ OLAN AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (ASÜ), TÜRKİYE’NİN EN ÇEVRECİ DÖRDÜNCÜ ÜNİVERSİTESİ PAYESİ İLE DOĞRUDAN UYUMLU ÇALIŞMALAR ÜRETİYOR.
Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında destek almaya hak kazanan 40 üniversiteden birisi olan Aksaray Üniversitesi (ASÜ), Türkiye’nin En Çevreci Dördüncü Üniversitesi payesi ile doğrudan uyumlu çalışmalar üretiyor.
ASÜ’de, yenilenebilir enerji uygulamaları kapsamında rektörlük binasının enerji ihtiyacının bir kısmının güneş panelleriyle karşılanması planlanıyor. Kampüse gelen YEVDES Yenilenebilir Enerji Uzmanı Faruk Telemcioğlu, ASÜ Yapı İşler ve Teknik Daire Başkanlığı heyeti ile birlikte projenin uygulanabilirliğine dair saha incelemesinde bulundu. Projeye ilişkin ön detayların görüşüldüğü saha incelemesinde, planlamayı kapsayan potansiyel mekanlar üzerine istişareler yapıldı. Belediyeler ve üniversiteleri kapsayan YEVDES’e 63’ü üniversite, 144’ü belediye olmak üzere toplam 207 kurum başvuruda bulundu ve ASÜ, başvurusu kabul edilen 40 üniversite içerisinde yer aldı.
Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, en çevreci üniversiteler içerisinde ASÜ’nün dördüncü sırada yer aldığını anımsattı ve bu paye ile uyumlu çalışmalar üretmeyi sürdüreceklerini, YEVDES çalışmasının hem uygulama hem eğitim hem de oluşturacağı birikimle ASÜ’ye önemli katma değerler sağlayacağını kaydetti.
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