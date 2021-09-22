ASÜ, bu yıl da fiziksel bilimlerde dünya listesinde

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan “Bilim Alanları Dünya Üniversite Sıralaması” listesine Fiziksel Bilimler (Physical Sciences) alanında girdi ve listeye girebilen en genç üniversitelerden birisi olma başarısını tekrarladı.

Konuyla ilgili ASÜ’den yapılan açıklamada, Fiziksel Bilimler listesinin, fizik, kimya, matematik, istatistik ve yer bilimleri alanlarını içerdiği belirtilerek, "ASÜ, Türkiye’den sıralamaya girebilen 34 üniversite içerisinde ve 1001+ puan bandında yer alıyor. İngiltere merkezli faaliyet gösteren bir derecelendirme kuruluşu olan THE, tarafsız ve objektif kriterler üzerinden yükseköğretim kurumlarının performanslarını ölçümlüyor. Liste, beş ana kategoriyi detaylandıran 13 alt başlık göz önüne alınarak hazırlanıyor. Öğretim, araştırma, alıntılar, uluslararası görünüm ve endüstri geliri ana başlıklarına göre 1001+ puan bandında yer alan ASÜ, listede yer alan en genç üniversitelerden birisi oldu" denildi.

Geçen yıl da ASÜ’nün listeye girdiğini ve aynı başarının bu yıl da tekrarlandığını kaydeden Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin de akademik performansın artmasına katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Şahin, istikrarlı bir biçimde ilerlemeyi sürdüreceklerine de vurgu yaptı.