ASÜ, 2021 etki sıralamasında yedinci basamakta

Times Higher Education’ın (THE) hazırladığı 2021 etki sıralamasına göre Aksaray Üniversitesi (ASÜ), “Nitelikli Eğitim,” “İklim Eylemi”, “Ekonomik ve Temiz Enerji” kategorilerinde yapılan değerlendirmelerin ardından, Türkiye genelinde yedinci basamakta yer aldı.

Dünya üniversitelerini derecelendiren ve alanın en saygın kuruluşlarından olan THE, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi üzerinden üniversiteleri değerlendirdi ve hazırladığı “2021 Etki Sıralaması” raporunu kamuoyu ile paylaştı. Dünya genelinden bin 115, Türkiye’den ise 49 üniversitenin yer alabildiği listede Aksaray Üniversitesi (ASÜ), özellikle üç alanda dikkat çekici bir başarıya imza attı. ASÜ, “Nitelikli Eğitim,” “İklim Eylemi” ve “Ekonomik ve Temiz Enerji” konularında sıralamaya giren Türk üniversiteleri arasında yedinci basamakta yer aldı. ASÜ, genel sıralamada 800-1000 bandında bulunuyor.

Toplumsal sürdürülebilir kalkınmanın yükseköğretim kurumlarının önemli bir uğraş alanı olduğunu ve ASÜ’de de bu doğrultuda ciddi çalışmalar üretildiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Bu doğrultuda hazırlanan 2021 listesinde üniversitemiz önemli bir başarıya imza atmış ve üç kategoride yedinci sırada yer almıştır. Bu listede yer alıyor oluşumuz, toplumsal kalkınma eksenli çalışmalara ne denli samimiyet içerisinde yaklaştığımızın da bir göstergesidir. Tüm alanlarda daha da gelişmek adına çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.

Rektör Şahin, konuşmasının son bölümünde, çalışmalarıyla ASÜ’nün böylesi önemli bir listede yer almasına katkı sunan herkese teşekkür etti.