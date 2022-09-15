Aksaray’da yeni şehir mezarlığının yapımına başlanıldı

Aksaray Belediyesi Ervah ve Bedir Muhtar Kabristanlıklarının yetersiz kalması üzerine yeni şehir mezarlığının yapımı için harekete geçti.

Son yılların nüfusu en hızlı artan illeri arasında yer alan Aksaray’da alt yapı ve üst yapı planlamalarını şehrin büyüme hızına paralel olarak gerçekleştiriliyor. Şehrin büyümesine bağlı olarak ortaya çıkabilecekleri ihtiyaçları gidermek üzere yeni projeler üreten Aksaray Belediyesi yeni mezar alanının yapımı için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Evren Dinçer’in projelendirerek yapımına başlanılan yeni mezarlık alanı için kentleşmeden ve nüfus yoğunluğundan uzak bir nokta tercih edildi. Gençosman Köyü’nün karşısındaki arazide yeni mezarlık yapımına başlanıldı. Toplam inşaat alanı 340 bin metrekare olan mezar alanı içerisinde defin ve mezarlık hizmetlerinin yapılabileceği yapılar yer alacak. Geçtiğimiz aylarda yapım işlemlerine başlanılan şehir mezarlığının 150 gün içerisinde yapımının tamamlanması planlanıyor. İlerleyen yıllarda sorun yaşanmaması adına her detayın düşünüldüğü mezar alanı farklı kategorilere göre planlandı. Toplamda 29 bin adet mezar yenin planlandığı projede aile mezarı, eş yanı mezarı, sıralı mezar, gazi mezar alanı, şehit mezarı, kimsesiz mezarı, çocuk mezarı ve kimsesiz mezarı olarak alanlar oluşturulacak. Proje çerçevesinde güvenliğin sağlanması için alan içerisindeki 12 farklı noktaya 30 adet kamera yerleştirilecek. Vatandaşların mezar ziyaretleri esnasında ve defin işlemleri sırasında kullanması için 21 adet çeşmede f içerisinde değerlendirilecek. Ayrıca günün her saatinde ziyaret yapılabilmesi için 70 adet çevre aydınlatma direğinde 101 adet aydınlatma armatürü yer alacak.

Şehrin mezar alanı ihtiyacını uzun yıllar boyunca karşılayacak olan yeni proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, artan nüfus oranının yeni ihtiyaçları ortaya çıkarttığını belirtti. Başkan Dinçer, şehrin ihtiyaç duyduğu her alanda olduğu gibi mezar alanı ihtiyacını da giderecek projenin yapımına başlanıldığını duyurdu.