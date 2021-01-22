Aksaray’da soğuk havada sıcak çorba ikramı

Aksaray Belediyesi, Adana ve Konya Karayolu bağlantı noktasında bulunan Karasu Kavşağında vatandaşlara sıcak çorba ikramı etti.

Aksaray Belediyesi soğuk kış günlerinde vatandaşlara sıcak çorba ikramını sürdürüyor. Haftanın her günü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarına sıcak çorba ikram edilirken bir diğer yandan da mobil çorba aracı her gün farklı mahallelerde bu hizmeti gerçekleştiriyor. Aksaray Belediyesi Mobil Çorba Aracı ile sabahın erken saatlerinde şehirlerarası ulaşım sağlandığı Adana ve Konya Karayolu Karasu Kavşağında çorba ikramında bulunuldu. Yolcu otobüsleri, işçi servisleri, hususi araçlarıyla yola çıkan sürücü ve yolcularla sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlara ücretsiz olarak çorba ikramı yapıldı. Soğuk havada ikram edilen çorbalar vatandaşların içini ısıttı. İkram edilen çorbaları geri çevirmeyen vatandaşlar, kendilerine sunulan bu hizmetten dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. Aksaray Belediyesi yetkilileri, mobil çorba aracından karasu kavşağında yaklaşık 800 kişiye çorba ikramı yapıldığı bildirdi. Mobil Çorba Aracı, Karasu Kavşağından sonra Kılıçaslan Mahallesinde mahalle sakinlerine çorba ikramını sürdürdü.