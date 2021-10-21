Aksaray’da güven denetimleri aralıksız sürüyor

Aksaray’da cadde ve sokaklarda suçun önlenmesi, suçluların yakalanması ve güven ortamının sağlanması için çarşı ve mahalle bekçileri gece boyunca güven devriyelerini aralıksız sürdürüyor.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri suçun önlenmesi, suçluların yakalanması ve güven ortamının sağlanması için kent genelinde denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda devriye atan bekçiler yaya olarak geçe vatandaşları tek tek durdurarak kontrolden geçiriyor. Yapılan kimlik denetimlerinde ilk olarak vatandaşların Genel Bilgi Taramasını (GBT) yapan bekçiler vatandaşların suç kayıtlarını da inceliyor. Hemen her vatandaşı sorgulayan bekçiler aynı zamanda vatandaşlara adli olaylara karşı duyarlı olmaları yönünde uyarıda bulunuyor. Polisin yanında yardımcı unsur olarak görev alan çarşı ve mahalle bekçileri gecenin gece boyunca cadde ve sokaklarda güven denetimlerini sürdürüyor.