Aksaray’da çarşı tazyikli su ile yıkandı
AKSARAY BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER ÇARŞI MERKEZİNDE VE 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE MEYDANINDA YIKAMA VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPTI.
Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler çarşı merkezinde ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanında yıkama ve temizlik çalışması yaptı.
Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çarşı merkezinde ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanında bulunan sokakları köpüklü ve tazyikli su ile yıkadı. Sabahın erken saatlerinde başlayan temizlik çalışmalarında cadde ve sokaklar bol köpüklü tazyikli su ile yıkandı. Yapılan temizliğin ardından cadde ve sokaklar daha temiz bir görünüm kazandı. Aksaray Belediyesi ekiplerinin sabahın erken saatlerinde yıkama çalışmalarına başladığını gören vatandaşlar, “Aksaray Belediyesi çalışanlarının işlerini öz veriyle ve saat gözetmeksizin yapıyorlar temizlik çalışması yapan işçilerin nezdinde Belediye Başkanı Evren Dinçer’e teşekkür ediyoruz” dedi.
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