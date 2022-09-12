Aksaray’da 91 bin 745 öğrenci için ilk ders zili çaldı

Aksaray’da 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı coşkuyla başlarken, 91 bin 745 öğrenci için 460 okulda ilk ders zili çaldı.

Yurt genelinde olduğu gibi Aksaray’da da binlerce öğrenci ve öğretmen için okullarda ilk ders zili çaldı. Kentteki 460 okulda görev alan 6 bin 682 öğretmen eşliğinde 91 bin 745 öğrenci okullarına kavuştu. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören öğrenciler sabah 8.30’da eş zamanlı olarak yeni eğitim-öğretim yılında derse başladı. Okullarda ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye geçiş yapan öğrenciler okullarıyla tanışırken, bir üst sınıfa geçen öğrenciler ise yeni ders programları ve müfredatla tanıştı. İlk ders ziliyle sınıflarda öğretmenler öğrencilere haftalık ders programlarını dağıtırken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara dağıtılan kitaplar öğrencilere ulaştırıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi sosyal medya hesaplarından, veli ve öğrencilere başarı dilekleri iletilerek yeni eğitim-öğretim yılı hakkında bilgi verildi.

Piri Mehmet Paşa Ortaokulunda yeni eğitim öğretim yılının heyecanını yaşadıklarını belirten öğrenciler ise, arkadaşlarını özlediklerini, tatil anılarını paylaştıklarını, mutlu olduklarını söyledi.