Aksaray jandarma traktör denetiminde

Aksaray’da traktörleri karıştığı kazaların önüne geçebilmek için çalışmalar yapan jandarma ekipleri traktörlere yönelik sıkı denetimler yapıyor.

Aksaray’da yaşanan traktör kazalarının önlenmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yaptığı birçok çalışmanın yanı sıra traktörlere yönelikte bir denetim yapan jandarma ekipleri, sürücüleri hem bilgilendiriyor hem de uyarıyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ekipleri kent genelinde bulunan ilçe, belde ve köy yollarında görev alıyor. Denetimlerde traktörlerde görünmeyi sağlayan üçgen reflektör, flaşörlü lamba ile 2001 yılından sonra üretilen traktörlerde zorunlu olan devrilme esnasında sürücünün traktörün altında kalarak ölmesini engelleyen koruma çerçevesinin bulunup bulunmadığı kontrol ediliyor. Reflektör, flaşörlü lamba ve koruma çerçevesinin önemi konusunda traktör sürücülerine bilgilendirme yapılarak, “Traktör Kullanımında Güvenlik” konulu broşür dağıtılıyor. Ayrıca traktörlerin ve diğer tarım araçlarının uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine izin verilmeyerek sürücülere kısıtlama ve yasaklara uymaları konusunda hatırlatmalar yapılıyor.

Jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, “Tarımsal faaliyette bulunan araçların karışmış olduğu kazaları en aza indirerek vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetlerimize devam edilecektir” denildi.