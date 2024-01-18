AK Parti Aday Tanıtım Töreninde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Belediye Başkan Adayının Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol olduğunu açıkladı.

Bolu’da 2017 yılında İl Sağlık Müdürü olarak göreve başlayan Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde görevinden istifa etmişti. Müdürlük görevinden istifa eden Dr. Demirkol, AK Parti’den aday adaylığı başvurusu yaparak seçim çalışmaları için kolları sıvamıştı. Bugün gerçekleştirilen AK Parti Aday Tanıtım Töreni’nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Belediye Başkanı Adayının Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol olduğunu açıkladı.