İŞTE İSTANBUL’UN TEKNOLOJİ HARİTASI

Endeavor Türkiye ve Endeavor Global’in araştırma birimi Endeavor Insight bir araya gelerek 2019 yılındaki İstanbul teknoloji girişimciliği ekosistemini ele alan bir çalışma gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışmanın ana destekçisi Eczacıbaşı Topluluğu oldu.



HABERİN DEVAMI EKOVİTRİN AĞUSTOS SAYISINDA!

DERGİMİZDEN OKUMAK İÇİN (PDF HALİNDE İNDİRMEK İÇİN) LÜTFEN TIKLAYINIZ