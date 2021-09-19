Vali Varol’un Gaziler Günü mesajı

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 19 Eylül Gaziler Günü" nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Dr. Osman Varol, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Türk milleti için ölüm kalım mücadelesi olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşal’ rütbesi ile ‘Gazilik’ unvanı verilmiştir. Bu anlamlı günü Gaziler Günü olarak kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Şanlı tarihimiz boyunca, tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Aziz milletimiz, şehitlerimizin ve gazilerimizin açtığı yolda ilerleyerek coğrafyalar fethetmiş, devletler kurmuş ve en zor şartlar altında vatanına, bayrağına ve istikbaline sahip çıkmıştır. Bugün, bu güzel vatan topraklarında huzur, mutluluk ve refah içerisinde yaşıyorsak, bunu; vatan toprağını canından kutsal sayan, haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz, övgünün en güzelini, saygının en yücesini hak eden aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmişle bu toprakları bizlere emanet eden şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Gaziler Günü’nü tebrik ediyorum.”