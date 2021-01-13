Vali Varol’un başkanlığında il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı

İstihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi amacıyla Vali Dr. Osman Varol başkanlığında, ’2021 Yılı Ocak Ayı Birinci Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı’ yapıldı.

Ağrı’nın iş gücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek; istihdam konularında etkinliği ve verimliliği arttırmak amacıyla İbrahim Çeçen Üniversitesi Konukevinde düzenlenen toplantıya Vali Dr. Osman Varol’un yanı sıra, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Vali Yardımcısı, Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, kurum müdürleri ve ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplantıda Vali Varol: ‘İlimizde istihdamı arttırmak ve yerinde istihdam sağlamak amacıyla bölgemizin aşina olduğu konularda projelerimizi hayata geçirmeye başladık, birçok yeni proje için de çalışmalarımız sürüyor.’ dedi.