Vali Varol, Tarım ve Hayvancılık Sektör Toplantısı’na katıldı
AĞRI VALİSİ OSMAN VAROL, AĞRI VALİLİĞİ, İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ VE SERHAT KALKINMA AJANSI’NIN ORTAKLIĞI İLE DÜZENLENEN TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR TOPLANTISI'NA KATILDI.
Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Serhat Kalkınma Ajansı’nın ortaklığı ile düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Sektör Toplantısı’na katıldı.
Vali Varol’a, Vali Yardımcıları Ömer Faruk Tuncer ve Yusuf Cıbır eşlik etti. Bitkisel üretim, hayvansal üretim ve coğrafi işaretler alanları olmak üzere üç grupta yapılan Tarım ve Hayvancılık Sektör Toplantısına Ağrı Valiliği proje uzmanları, İbrahim Çeçen Üniversitesi akademisyenleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü proje ekibi ve SERKA proje uzmanlarının yanı sıra ilgili sivil toplum kuruluşları, üreticiler ve sektör paydaşları katılım gösterdi. Kentteki genel sorunların ve yapılabilecek yatırımların konuşulduğu toplantı sonucunda değerlendirme raporu hazırlanarak, Vali Varol’a sunuldu.
Yapılan sunumun ardından konuşma yaparak toplantının önemini belirten Vali Varol, “Tarım ve hayvancılık; gelişmiş ülkelerin önceliği, geleceğin sektörüdür. Gelecekte ayakta kalmak isteyen toplumlar, ülkeler ve şehirler kesinlikle bu alanlarda güce ve imkana sahip olmalıdır. Belirtmek isterim ki bizler bugün burada, ilimizde tarım ve hayvancılığı konuşarak Ağrı’yı geleceğe taşıyoruz” dedi.
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