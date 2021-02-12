Vali Varol, kurum müdürleriyle Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, kurum yöneticileriyle bir araya gelerek, valilik koordinesinde hayata geçirilen ve uygulanması noktasında çalışmaların devam ettiği projeler ile ilgili "Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirdi.

Vali Yardımcıları, kaymakamlar ve kurum yöneticilerinin katıldığı toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliği yaptı.

Toplantı; tarım, turizm, eğitim, gençlik spor ve sosyal alanlarda, valilik koordinesinde ilimizde hayata geçirilen projelerle ilgili Ağrı Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi proje uzmanlarının yaptığı bilgilendirme sunumu ile başladı. Sunumun ardından Vali Varol, valilik koordinesinde hayata geçirilen projeler kapsamında kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalar hakkında kurum müdürlerinden bilgi alırken, bundan sonrasında yürütülecek iş ve işlemlerde uygulanacak çalışma prensipleri hakkında kurum yöneticilerine bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Vali Varol: “İlimizde hangi çalışmaların yapıldığının, stratejimiz, planımız ve programımızın tüm kurumlar tarafından bilinmesi gerektiğini düşünüyor; bu kapsamda kurum ziyaretleri ve meslektaşlarımızla iletişim halinde olmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesi ve projelerimizin aksamadan devam etmesi için kurumlar arası iletişimin önemini biliyor, vatandaşlarımızın işlerini hızlıca halledebilmesi ve kurumlarımızı evleri görmesi için çabalıyoruz.” dedi.

Değerlendirme toplantısı, kurumlar arası istişare, soru cevap bölümü ve koordinasyona ihtiyaç duyulan konularda kurum temsilcilerinin karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.