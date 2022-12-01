Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Ağrı’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı’ya geldi.

Bir takım ziyaret gerçekleştirmek ve Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Yolu açılışına katılmak üzere Ağrı’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu il protokolü tarafından Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında karşılandı. Buradan Tutak ilçesine geçen Bakan Karaismailoğlu Tutak Belediye Başkanlığı Binasını ziyaret etti.