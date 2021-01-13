UCİM ekibinden Baro Başkanı Aydın’a Ziyaret

UCİM Ağrı İl Sorumlusu Yusuf Yıldırım ve İl Koordinatör ekibi Ağrı Barosu Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın’ı makamında ziyaret etti.

Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Ağrı İl sorumlusu Yusuf Yıldırım ve UCİM koordinatörleri Ağrı Barosu Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın’ı makamında ziyaret etti. UCİM üyeleri, derneğin yurt genelinde çocuk istismarını engelleme ve farkındalık oluşturma faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.