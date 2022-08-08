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Taşlıçay’da Muharrem Ayı ve Aşure Günü

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde Muharrem ayı ve Hz. Hüseyin’in ölüm yıl dönümü nedeniyle program yapıldı.

AĞRI 08.08.2022, 12:12
Taşlıçay’da Muharrem Ayı ve Aşure Günü

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde Muharrem ayı ve Hz. Hüseyin’in ölüm yıl dönümü nedeniyle program yapıldı.

Taşlıçay ilçesinde Caferi mezhebine mensup vatandaşlar, Hz. Hüseyin’in şehit edilişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen matem günü aşure törenlerinde ağıt yakıp, gözyaşı döktüler.

Sabahın erken saatlerinde ilçede ilahiler eşliğinde yapılan yürüyüşler Taşlıçay Ehl-i Beyt camisinde son buldu. Programa katılan Taşlıçay Kaymakamı Adem Topaca, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, Taşlıçay Ehlibeyt Derneği Başkanı Mehmet Hanbaba ve ilçe halkı bir süre daha burada dualar ve ilahiler okuyarak matem gününü idrak ettiler.

Programa katılan ilçe halkına yemek ve aşure ikram edildi.

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