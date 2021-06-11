Önder Derneği Bölge Sorumlusu Yıldırım’dan Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Önder Derneği Bölge Sorumlusu Şerafettin Yıldırım ve dernek yöneticilerini makamında kabul etti.

Önder Derneği Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır Bölge Sorumlusu Şerafettin Yıldırım, Önder Ağrı Şube Başkanı Turgut Özmüş ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ziyaretten dolayı Önder Derneği Bölge Sorumlusu Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Ziyarette, imam hatip okullarının durumu ve ortak projeler hakkında istişarede bulunuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, Önder Derneği heyeti ile Merkez Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip lisesi müdürleri ile bir araya gelerek değerlendirmede bulundular.