Milletvekili Çelebi: ”Öğretmenlik tüm makam ve mevkilerin üzerinde bir değere sahiptir”

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Milletvekili Çelebi Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında öğretmenlerin gönüllerde müstesna bir yer tuttuğunu belirterek, "Bilhassa bizim kültürümüzde, öğretmenler anne ve babalarımız kadar değerli, onlar kadar muteber sayılmaktadırlar. Zira, bizler, ilim ve irfan sahibi kimselere hürmeti, bize bir harf dahi öğreten kimsenin karşısında saygıyla eğilmeyi şiar edinmişiz bir milletiz" dedi.

Çelebi mesajında "İnsana yapılan her yatırım, insanın yetişmesine verilen her emek bizim nazarımızda kutsaldır. Bu anlayışla en fazla yatırımı eğitime yaptık, eğitimi her şeyin önünde tuttuk; eğitimcilerimize, öğretmenlerimize özel önem atfettik.

Her öğretmen, çocuklarımız için, geleceğimiz için bir umut ışığıdır. Türkiye gelecekteki hedeflerine kendini yenileyen, genç nesilleri dünün ve bugünün şartlarına göre değil, yarının şartlarına göre geleceğe hazırlayabilecek öğretmenlerle ulaşacaktır. Öğretmenlik tüm makam ve mevkilerin üzerinde bir değere sahiptir.

Bugün itibarıyla hangi makam ve mevkide olursak olalım bunu öğretmenlerimize borçluyuz. Öğretmenler, dün ve bugün olduğu gibi, yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceklerdir.

Bu vesileyle, bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Emekli öğretmenlerimize de sağlık, huzur ve esenlikler temenni ediyorum. Hayatını kaybeden bütün eğitim camiası çalışanlarına ve öğretmenlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.