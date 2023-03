Kızılay Ağrı Şubesi her gün 4 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyor

Kızılay Ağrı Şubesi Ramazan ayının gelmesiyle beraber her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi binlerce kişiye sıcak yemek dağıtıyor.

Ramazan ayı öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Kızılay Ağrı Şubesi, hayırsever vatandaşların da desteği ile Ramazan ayının ilk gününden itibaren Ağrı Asım Sabri Ülker Aşevinde kentte önceden tespit edilen ihtiyaç sahipleri, kimsesiz ve yaşlılar için iftar yemeği hazırlıyor.

Aşçılar tarafından büyük gayretle pişirilen yemekler, özen ve titizlikle sefer kaplarına yerleştiriliyor. Yakın bölgelerde oturan vatandaşlar yemeklerini şubeden alırken, geriye kalan 18 mahalleye ise Kızılay’ın gönüllüleri araçlarla gidip, yemek dağıtımı yapıyor.

Her gün farklı bir menüyle bu Ramazanda 4 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştıklarını belirten Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, bu yıl ayrıca hem deprem bölgesi hem de ilde misafir edilen depremzedeler içinde çalışma yaptıklarını söyledi.

‘Ramazan ayı boyunca 3 milyon liralık bir zekat dağıtımı da planlıyoruz’

Ağrı’da 11 ili etkileyen deprem felaketinden sonra insanların büyük bir bağış kampanyası başlattığını kaydeden Tatlı, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Ağrılıların bağışlarına devam ettiğini belirterek: “Bu gün Ramazan ayının birinci günü. Kızılay Ağrı Şubesi olarak Ramazan ayı öncesinde hazırlıklarımıza başlamıştık. İlk günden itibaren yemeklerimizi iftar programına göre hazırladık. Yemeklerimiz her gün hazırlanıyor. Hazırlanan yemeklerimiz bu Ramazan ayında her gün 4 bin ihtiyaç sahibi kardeşimize ulaşıyor. Bu yemeklerimizi araçlarla direk mahalle mahalle, sokak ve caddeleri dolaşarak, kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Tabi 4 bin kişilik iftar yemeğinin yanında bütün ihtiyaç sahibi ailelerimize sahurluk gıdalarda dağıtacağız. Bunların yanında nasip olursa Ramazan ayı boyunca 3 milyon Türk Liralık bir zekat dağıtımı da planlıyoruz. Burada il merkezi ve ilçelerimizin planlamasını yaptık. Nakdi olarak belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerimizin direk hesaplarına ya da T.C kimlik numaralarına yatacak. Burada tabi farklı bir uygulamada yaptık. Malum 11 ilimizi etkileyen bir deprem felaketi yaşadık. Hem yemek hem de diğer programlarımızın tamamında ilimize misafir olarak gelen depremzede ailelerimizde dahil ettik. Şu anda ilimize gelen misafir edilen herkese bin liralık yapacağız. Aş evimiz zaten Ramazan sonuna kadar yemekle alakalı faaliyetlerini sürdürecek. Yine Üniversitemizdeki butik mağazamızda da depremzede ailelerimizin kıyafet ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Yine milli eğitim müdürlüğümüz ile birlikte başlattığımız ‘Bir koli, bir sınıf’ projesi ile de ihtiyaç sahiplerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Her okulumuza bu çerçevede koliler bırakıldı. Bu kolileri öğrenci, öğretmen ve velilerimiz kendi elleri ile doldurup, dağıtımını yapabiliyorlar. Ayrıca bu kolilerimizin bir kısmını depremzede ailelerimize, bir kısmını da deprem bölgesine göndereceğiz. Geçen yıl bu projeden 3 bin gıda kolisi almıştık. İnşallah bu yıl 5 bin koli alma gibi bir planlamamız var. İnşallah bağışçılarımızdan daha fazlası gelir ve bizlerde bunları ihtiyaç sahiplerimize ulaştırmaya devam ederiz. Ayrıca Ramazan ayının son iki günü nasip olursa 2 tona kadar bir bayram şekeri dağıtım planlamamız var. Nasip olursa ailelerimize bayram şekeri dağıtımı yapacağız. Ayrıca 15’inci günü Dünya Yetimler Günü ve bu günde de geçen sene yaptığımız gibi aynısını bu yıl yine yapmayı planlıyoruz. Allah daha güzel işleri bizlere yapmayı nasip etsin. Sağ olsunlar insanlarımız depremden etkilenen 11 ilimize çok yoğun bir destek zaten vermişlerdi. Hemen akabinde Ramazan ayı geldi. yine insanlarımız bu ayda da bağışlarını, fitre ve zekatlarını getirmeye devam ediyorlar. Bizlerde elimizde tespit ettiğimiz ailelerimizin tamamına dağıtmaya devam ediyoruz. Burada bağışçılarımızın ve hayırseverlerimizin desteklerini esirgememelerini istiyoruz. Allah herkesten razı olsun” dedi.