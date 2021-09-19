İşlek caddede kontrolden çıkan araç takla attı

Ağrı’da kontrolden çıkan araç direğe çarparak takla attı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Fırat mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden A.K. kontrolündeki araç, karşı yola savrulduktan sonra hem direğe hem de karşıdan gelen araca çarparak takla attı. İki aracın karıştığı kazada yaralı olarak kurtarılan araç sürücüleri, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.