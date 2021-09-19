banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'
'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'
Koronaya karşı 3. doz aşı gerekli mi?
Koronaya karşı 3. doz aşı gerekli mi?
Afgan kadınlardan sessiz protesto
Afgan kadınlardan sessiz protesto
Bahçeli: Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır
Bahçeli: Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır

İşlek caddede kontrolden çıkan araç takla attı

Ağrı’da kontrolden çıkan araç direğe çarparak takla attı.

AĞRI 19.09.2021, 20:30
İşlek caddede kontrolden çıkan araç takla attı

Ağrı’da kontrolden çıkan araç direğe çarparak takla attı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Fırat mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden A.K. kontrolündeki araç, karşı yola savrulduktan sonra hem direğe hem de karşıdan gelen araca çarparak takla attı. İki aracın karıştığı kazada yaralı olarak kurtarılan araç sürücüleri, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Karagümrük 5 10
5. Fenerbahçe 4 10
6. Altay 5 9
7. Alanyaspor 5 9
8. Galatasaray 5 8
9. Hatayspor 4 7
10. Kayserispor 4 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Giresunspor 5 1
19. Rizespor 5 1
20. Başakşehir 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Boluspor 4 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 6 5
15. Gençlerbirliği 6 5
16. Ankara Keçiörengücü 5 4
17. Altınordu 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 5 11
2. Real Madrid 4 10
3. Valencia 4 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Elche 5 6
12. Real Betis 4 5
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0