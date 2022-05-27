Girişimci iş kadınları, Ağrılı öğrencilerle bir araya geldi

Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hande Öztürk ve üyeleri, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Ağrı’yı ziyaret ederek Hamur’a bağlı bir köy okulunda çocuklarla bir araya geldi.

Türk kadınlarının başta iş yaşamında olmak üzere, eğitimden siyasete her alanda daha fazla yer almasını sağlamak, onlara iş alanlarında ve girişimcilikle ilgili her konuda rehberlik ve öncülük etmek amacıyla kurulan Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) üyeleri, Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Yukarı Gözlüce köyünde bulunan Yukarı Gözlüce Öğretmen Burçin Özdemir İlk/Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyarette ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla dernek üyesi uzman diş hekimleri tarafından çocuklara ağız hijyeni eğitimi verildi, okulda ANGİKAD Kütüphanesi kuruldu. Sağladıkları eğitim bursları ile başarılı ve ihtiyaç sahibi olan gençlere iyi bir gelecek sağlayarak eğitim ve öğrenimlerini başarı ile tamamlayıp ülkeye yararlı kişiler olarak yetişmelerine yardımcı olmayı amaçlayan ve sosyal sorumluluk projeleri de yürüten Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) üyeleri, geleceğin başarılı iş insanları olacak öğrencilerle bir araya gelerek çocuklarla yakından ilgilenip başarılı rol modeller olarak öğrencilerin kariyer gelişimlerine de katkı sağladı.

Ağrı’da ve çocuklarla birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) üyeleri, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile ziyaretlerini noktaladı.