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Doğubayazıt’ta "hayvanları koruyorum" etkinliği

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde belediye tarafından doğada yaşayan canlılara saygı ve yaşam alanlarını korumayı hedefleyen bir gezi düzenledi.

AĞRI 12.10.2021, 19:18
Doğubayazıt’ta "hayvanları koruyorum" etkinliği

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde belediye tarafından doğada yaşayan canlılara saygı ve yaşam alanlarını korumayı hedefleyen bir gezi düzenledi.

Beledinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri eşliğinde öğrencilere modern hayvan barınağını gezdiren Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, miniklerle beraber eğlenceli vakit geçirdi.

Başkan Acar, "Yarının geleceğini inşa edecek olan çocuklarımıza öncelikle doğaya ve içinde yaşayan canlılara saygıyı aşılamamız çok önemlidir. Doğa ve içinde yaşayan canlıların aslında birbirine bağlı bir hiyerarşi içinde olması, ekolojik dengenin ve doğal alanların korunmasında insan oğlunun büyük etkisi olduğunu ve hayvanların yaşam alanlarının gitgide daraldığını görüyoruz. Bu yüzden doğal güzelliklerimizi ve içinde yaşayan derdini dile getiremeyen canlılara sahip çıkalım. Çocuklarımıza bu merhamet duygusunu yükleyelim. Bu gezide emeği geçen herkese teşekkür ediyor, buradan halkımıza saygı ve selamlarımı iletiyorum" dedi.

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