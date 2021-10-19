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Diyadin’de 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliği

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 19 Ekim Muhtar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

AĞRI 19.10.2021, 11:22
Diyadin’de 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliği

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 19 Ekim Muhtar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle ilçe Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene protokol üyeleri ve muhtarlar katıldı. Muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirtilen konuşma yapıldıktan sonra tören sona erdi.

Diyadin Kaymakam/Belediye Başkan V. Alper Balcı, Muhtarlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda; "Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, Devletimizin vatandaşlarımıza ulaşması noktasında her zaman en ön saflarda olan muhtarlarımız, halkımızın kendi içlerinden biri olarak her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri temsilcileridir.

Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten değerli mesai arkadaşlarımın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

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