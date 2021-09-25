Diyadin, yeni halk kütüphanesine kavuşuyor

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde yapılacak olan halk kütüphanesi için imzalar atıldı.

Düzenlenen törende okuyan nesiller yetiştirebilmek için ilçenin ihtiyacına uygun olarak yapılacak olan halk kütüphanesi için imzalar atıldı.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Diyadin’de yapılacak olan ve yaklaşık 13 bin öğrenciye hizmet vermesi planlanan ilçe halk kütüphanesi için yaptığı açıklamada, "Kültür Turizm Bakanlığımızdan kütüphanemizin ödeneğinin çıkmasında bizden desteğini esirgemeyen Ağrı Ak Parti Milletvekilimiz Sn. Ekrem Çelebi’ ye ve kütüphane projemizin hayata geçmesini sağlayan Valimiz Dr. Osman Varol’a ve projenin yürütücüsü Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Ebumuhsin Bulut’a çok teşekkür ederiz" dedi.