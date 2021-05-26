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Çatıda mahsur kalan hamile kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Ağrı’da bir çatıda mahsur kalan hamile kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AĞRI 26.05.2021, 12:25
Çatıda mahsur kalan hamile kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Ağrı’da bir çatıda mahsur kalan hamile kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağrı’nın merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesinde hamile bir kedi çatıda mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar kediyi fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çatıda mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışmalara başladı.

İtfaiye aracının merdiveniyle çatıya ulaşan ekipler hamile kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
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