banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Güzellik yarışmasında taç kavgası!
Güzellik yarışmasında taç kavgası!
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü
Rusya, Navalny'i yavaşça öldürüyor olabilir
Rusya, Navalny'i yavaşça öldürüyor olabilir
Kuzey Kore'de koronavirüs vakası yokmuş!
Kuzey Kore'de koronavirüs vakası yokmuş!

Belçika Anvers Milletvekillerinden Diyadin’e ziyaret

Belçika Anvers Milletvekili/Belediye Başkan yardımcısı Güler Turan ve Belçika Anvers Belediye Meclis Üyesi Erkan Öztürk’ten Diyadin Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Alper Balcı’nın davetlisi olarak Diyadin’ e gelip bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

AĞRI 07.04.2021, 14:14
2
Belçika Anvers Milletvekillerinden Diyadin’e ziyaret

Belçika Anvers Milletvekili/Belediye Başkan yardımcısı Güler Turan ve Belçika Anvers Belediye Meclis Üyesi Erkan Öztürk’ten Diyadin Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Alper Balcı’nın davetlisi olarak Diyadin’ e gelip bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında İlçe Halk Eğitim Merkezi ziyaret edilerek kursiyerlerle bir araya gelindi. Kurs öğretmenleri ve kursiyerler ile sohbet edildikten sonra devam eden kurslar ve yapılan el işleri ve projeler hakkında bilgi alındı. Daha sonra protokol ekipleri Diyadin doğal güzelliklerinden olan Diyadin kanyonu, Kudret Köprüsü ve Diyadin Kaplıcalarını gezdi. Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, jeotermal ısı ile ısıtılan serayı gezdirerek eksi 40 derecede domates üretimi hakkında bilgi verdi. Diyadin ziyaretinin son durağı olarak Hacıhalit köyüne gelen ve köyde karşılaşılan çocuklar ve vatandaşlar ile sohbet eden Belçika Anvers Belediye Meclis Üyesi Erkan Öztürk ve Anvers Milletvekili/Belediye Başkan yardımcısı Güler Turan, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara hediye takdim etti. Protokol daha sonra resim sergisine katıldı. Yapılan çalışmaları çok beğenen Belçika Anvers Belediye Meclis Üyesi Erkan Öztürk ve Anvers Milletvekili/Belediye Başkan yardımcısı. Güler Turan, öğretmen ve öğrenciler ile sohbet edip yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik ederek başarılar diledi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
19°
açık