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Bakan Prof. Dr. Selçuk, Ağrı’da görev yapan köy öğretmenleriyle görüştü

MİLLİ EĞİTİM BAKAN DANIŞMANI ERHAN ANGIN, AĞRI’DA ZİYARET ETTİĞİ KÖY OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİ, MİLLİ EĞİTİM BAKANI PROF. DR. ZİYA SELÇUK İLE TELEFONLA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜRDÜ.

AĞRI 24.09.2020, 13:31
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Bakan Prof. Dr. Selçuk, Ağrı’da görev yapan köy öğretmenleriyle görüştü

Milli Eğitim Bakan Danışmanı Erhan Angın, Ağrı’da ziyaret ettiği köy okullarında görev yapan öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ile telefonla görüntülü görüştürdü.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, köy öğretmenlerinin moral ve motivasyonlarını yükseltmek, yapılan çalışmaları yerinde görmek, talep, ihtiyaç ve sorunları tespit etmek amacıyla gönderdiği Danışmanı Erhan Angın Ağrı’ya geldi. Milli Eğitim Bakan Danışmanı Erhan Angın, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile birlikte Merkez Kalender İlkokulu’nu ziyaret etti. Öğretmen, öğrenci ve köy halkı tarafından karşılanan MEB Danışmanı Angın ve İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğrencilere hediyeler dağıttı. Okulda incelemelerde bulunan MEB Danışmanı Angın ve İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğrencilerin sınıf ortamlarını dolaşarak öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Burada okulun bakım ve onarımını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde görevli gençlik liderleri ile birlikte okulun duvarlarına eğitici, öğretici duvar çizimleri yapan MEB Danışmanı Angın ve İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okulun bakım ve onarımı için duvar çizimlerinden dolayı gençlik liderlerine teşekkür etti. MEB Danışmanı Angın ve İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra Diyadin ilçesine geçerek köy okulları Toklucak ve Batıbeyli ilkokullarını ziyaret edip, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Okullarda incelemelerde bulunan MEB Danışmanı Angın ve İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okullarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Milli Eğitim Bakan Danışmanı Erhan Angın, ziyaret ettiği Merkez Kalender İlkokulu ile Diyadin ilçesindeki Toklucak ve Batıbeyli ilkokullarında görev yapan öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ile telefonla görüntülü görüştürdü. Köy öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Selçuk’u karşısında görünce sevinci ve şaşkınlığı bir arada yaşadı. Köy öğretmenleri ile bir süre sohbet eden Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Selçuk, köy öğretmenlerine bir istek ve taleplerinin olup olmadığını sordu. Köy öğretmenlerine yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Selçuk, köy öğretmenlerine başarılar diledi.

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