Askerler köy okulunu boyadı

Ağrı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli jandarma ekipleri, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanan Yukarı Düzmeydan İlköğretim Okulu’nu boyadı.

2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okullarda hummalı bir çalışma yapılırken, Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan askerler ise bu yılki eğitim öğretim sezonuna hazırlanan Yukarı Düzmeydan İlköğretim Okulu’nun cephelerini boyayarak okula yeni bir görünüm kazandırdı.

Boya-badana işlemleri biten okulu ziyaret eden Taşlıçay İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz ile Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Nedim Onur Oğraş, okulda incelemelerde bulunduktan sonra emeği geçen jandarma personellerine teşekkür etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ise okulda boya yapan askerlerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak: "Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığına çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.