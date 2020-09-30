AİÇÜ’de 3 fakülteye dekan ataması yapıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde 3 Fakülteye Yükseköğretim Kurulu tarafından dekan atamaları yapıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Rıdvan Durak ve İslami İlimler Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Adem Yerinde yeniden atanırken, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına ise Prof. Dr. Orhan Çınar atandı.

Yapılan devir teslim törenlerinin ardından Dekanlar görevlerine başladılar.