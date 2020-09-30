banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Cep telefonu fiyatları artışa geçti
Cep telefonu fiyatları artışa geçti
Steven Gerrard:
Steven Gerrard: "Maçın favorisi Galatasaray
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
4. haftanın hakemleri belli oldu
4. haftanın hakemleri belli oldu

AİÇÜ’de 3 fakülteye dekan ataması yapıldı

AİÇÜ’DE 3 FAKÜLTEYE DEKAN ATAMASI YAPILDI

AĞRI 30.09.2020, 17:01
1
AİÇÜ’de 3 fakülteye dekan ataması yapıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde 3 Fakülteye Yükseköğretim Kurulu tarafından dekan atamaları yapıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Rıdvan Durak ve İslami İlimler Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Adem Yerinde yeniden atanırken, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına ise Prof. Dr. Orhan Çınar atandı.

Yapılan devir teslim törenlerinin ardından Dekanlar görevlerine başladılar.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
21°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Eylül 2020
İmsak 05:28
Güneş 06:53
Öğle 12:59
İkindi 16:17
Akşam 18:55
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0