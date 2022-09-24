AİÇÜ, 2022-2023 eğitim-öğretim yılına hazır

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı hazırlıkları çerçevesinde bazı fakülte ve yüksekokulları ziyaret ederek derslikler, laboratuvarlar ve ortak kullanım alanlarını denetledi.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Önder Şimşek, Prof. Dr. Faruk Kaya ve Genel Sekreter M. Nuri Kılıç ile birlikte İslami İlimler, Fen-Edebiyat ve Eczacılık Fakülteleri’nde incelemelerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Karabulut, derslikler, laboratuvarlar, sosyal donatı alanları ve diğer fiziki donanımları yerinde denetleyerek, yeni eğitim-öğretim yılı için yapılan hazırlık çalışmaları hakkında brifing aldı.

AİÇÜ’nün medeniyetlerin yol güzergâhında bulunan Serhat ili Ağrı’da doğayla iç içe, güzel, huzurlu, güvenilir ve modern bir kampüse sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Karabulut, “Üniversitemizdeki tüm akademik birimlerin hem fiziki donatıları hem de güçlü ve dinamik akademik kadroları ile yeni eğitim-öğretim yılına hazır durumda olduğunu memnuniyetle müşahede ettik. Bilimin sevgiyle bütünleştiği mottosuyla hareket eden Üniversitemizde, geleceğe hazırlanan öğrencilerimize huzurlu bir ortam oluşturan tüm çalışma arkadaşlarıma özverili gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm hazırlıkların tamamlandığı Üniversitemizde başarılarla dolu yeni bir eğitim-öğretim yılının sevgili öğrencilerimize ve üniversitemiz ailesine hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.