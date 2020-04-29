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Ağrı’da "Türkiye’nin Çatısında Bilim" projesi

AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN "TÜRKİYE'NİN ÇATISINDA BİLİM" PROJESİ, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) 4007 PROGRAMI KAPSAMINDA KABUL EDİLDİ.

Ağrı’da "Türkiye’nin Çatısında Bilim" projesi

AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN "TÜRKİYE'NİN ÇATISINDA BİLİM" PROJESİ, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) 4007 PROGRAMI KAPSAMINDA KABUL EDİLDİ.

29 Nisan 2020 Çarşamba 17:54
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Ağrı’da "Türkiye’nin Çatısında Bilim" projesi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Türkiye’nin Çatısında Bilim" projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Programı kapsamında kabul edildi.

Proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Ülkemizde saygın projeler arasında bulunan “TUBİTAK 4007 Projesi” ilimizde bu güne kadar yapılmamış bir projedir. Pek çok kuruluşun başvurduğu sıkı bir rekabetin döndüğü bu saygın proje ilk defa bu yıl müdürlüğümüzce hazırlanan bir projeyle ilimiz adına kabul edilmiştir. Bu Yıl yüzlerce proje arasından 54 proje kabul edilmiş olup, bizim projemiz aldığı puan ile 19. olarak desteklenme hakkına sahip olmuştur. İlimiz ve Bölgemiz adına sevindirici bir gelişmedir. Üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının arasından sıyrılarak elde ettiğimiz bu başarı tüm ağrı halkına bir armağanımız olmuştur. 5 farklı alanda konuşmacı ve 23 farklı alanda uygulanacak olan atölye çalışmalarıyla bilimin büyüleyici doğasına; öğretmen, öğrenci, veli, akademisyen vs. herkesi dahil edebilmek nihai hedefimizdir. Ağrı’yı daha iyiye hep en iyiye ulaştırabilmek amacıyla hem yerelde hem de ulusal anlamda bu ve benzeri projeler de yürütmekteyiz"dedi.

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