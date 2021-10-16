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Ağrı’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Yavuz Selim Ortaokulu öğrencilerinin projelerinin sergilendiği “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı”nın açılışını gerçekleştirdi.

AĞRI 16.10.2021, 13:51
Ağrı’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Yavuz Selim Ortaokulu öğrencilerinin projelerinin sergilendiği “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı”nın açılışını gerçekleştirdi.

Yavuz Selim Ortaokulunda düzenlenen fuarın açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Fuarın açılış kurdelesini kesen Kökrek, öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı 25 projenin yer aldığı fuarı gezerek projeler hakkında bilgi aldı. Fuara katkıda bulunan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür eden Kökrek, bilim fuarlarının öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağladığını söyledi. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Kökrek, öğretmenlerin istek ve taleplerini dinledi. Okul müdürü Adem Oğuz, verdiği destek ve katkılardan dolayı Kökrek’e teşekkür etti.

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