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Ağrı’da Ramazan Bayramı kutlama mesajları

AĞRI VALİSİ SÜLEYMAN ELBAN

Ağrı’da Ramazan Bayramı kutlama mesajları

AĞRI VALİSİ SÜLEYMAN ELBAN

23 Mayıs 2020 Cumartesi 21:01
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Ağrı’da Ramazan Bayramı kutlama mesajları

Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Ramazan bayramının müstesna günlerden biri olduğunu belirten Vali Elban, “Ağrılı hemşehrilerimizin, Aziz Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum” dedi.

Sevinçlerin, mutluluğun, birbirini gözetmenin, hayrın, iyiliğin, yardımlaşmanın zirve yaptığı bayramları hakkıyla yaşamanın ve gelecek nesillere aktarmanın çok önemli olduğunu belirten AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Salgın nedeniyle Ramazan Bayramı’nda fiziki birlikteliklere gölge düşmüş olsa da gönüllerimiz bir. Dualarımız; sağlık, huzur, mutluluk ve esenlik dileklerimiz için. Sevdiklerimizle bir arada olduğumuz, kucaklaşıp özlem gidereceğimiz nice bayramlara erişebilmeniz dileğiyle, aziz milletimizin ve tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”

Bu yıl Ramazan Bayramı’nın virüs nedeniyle buruk geçeceğini söyleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Fiziki mesafe olarak her ne kadar bu bayramda yüz yüze görüşemesek de, bir sıcak tebessümümüz ile içlerini ısıtabileceğimiz, dualarına her zaman muhtaç olduğumuz anne ve babalarımız ile aile büyüklerimizi, akraba, dost ve sevdiklerimizi telefon ile arayarak onların yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Ağrılı hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa Larış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

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