Ağrı’da ‘Okulum Temizlik Belgesi’ni hak eden ilk okullar belirlendi
AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ‘OKULUM TEMİZLİK BELGESİ'Nİ HAK EDEN İLK OKULLAR BELİRLENDİ.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Okulum Temizlik Belgesi’ni hak eden ilk okullar belirlendi.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon önleme ve Kontrol Kılavuzu’ rehberliğinde, müdürlük bünyesinde kurulan ekipler tarafından ‘Okulum Temizlik Belgesi’ne ilk başvuru yapan okullarda denetimler yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince yapılan titiz denetimler sonucunda Merkez Bilim Sanat Merkezi, Merkez Hüseyin Celal Fen Lisesi ve Merkez Öğretmenler Anadolu Lisesinin ’Okulum Temiz Belgesi’ almaya hak kazandı. ’Okulum Temiz Belgesi’ almaya hak eden okulların yöneticilerini tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, ‘Okulum Temiz Belgelendirme’ çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
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