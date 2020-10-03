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Ağrı’da Mevlid-i Şerif programı düzenlendi

AĞRI’DA “CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI” NEDENİYLE MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMI DÜZENLENDİ

AĞRI 03.10.2020, 10:10
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Ağrı’da Mevlid-i Şerif programı düzenlendi

Bu yıl “Cami ve İlim” temasıyla başlayan Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle Ağrı İl Müftülüğü tarafından Ağrı Merkez Camii’nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

İl Müftülüğünce korona virüs tedbirlerine riayet edilerek düzenlenen Mevlid-i Şerif programı, İl Müftülüğü Şube Müdürü Kadir Meyvacı’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kur’an tilavetinin ardından mevlit ve ilahi okumaları ile devam eden programda Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu dua etti. Programa vatandaşların yanı sıra Vali Dr. Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan’da katılım gerçekleştirdi.

Program Müftü Topçu’nun "Murakabe ve Muhasebe Bilinci” konulu hutbe irad etmesinin ardından, cuma namazını kıldırmasıyla son buldu.

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