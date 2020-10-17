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Ağrı’da korona virüs denetimleri devam ediyor

AĞRI’DA KORONA VİRÜS DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

AĞRI 17.10.2020, 20:47
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Ağrı’da korona virüs denetimleri devam ediyor

Ağrı’da korona virüsle mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimler düzenli olarak devam ediyor.

Ağrı’da korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler, Ağrı Valiliğine bağlı ekipler tarafından düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. 250 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde bir günde bin 107 iş yeri denetlendi. Ekipler tarafından cadde ve sokaklarda kurallara uymayan vatandaşlara da uyarılar yapıldı.

Emniyet ve jandarma ekipleri de 127 ticari taksi ve 182 toplu ulaşım aracında denetleme yaparak salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulundu. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada 296 personelin katılımıyla pozitif ve temaslı kişilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde karantina ihlaline uymayan bir kişiye para cezası kesildiği belirtildi.

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