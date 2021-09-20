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Ağrı’da "Eğitimde Yeni Paradigmalar" konferansı düzenlendi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine yönelik "Eğitimde Yeni Paradigmalar" konulu konferans düzenlendi.

AĞRI 20.09.2021, 11:08
Ağrı’da "Eğitimde Yeni Paradigmalar" konferansı düzenlendi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine yönelik "Eğitimde Yeni Paradigmalar" konulu konferans düzenlendi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrenci, öğretmen ve okul müdürlerine yönelik kendi hazırladığı projelerin ilk startını vererek kent merkezinde görev yapan okul müdürlerine "Eğitimde Yeni Paradigmalar" konulu konferansı düzenledi. Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen konferansa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’in yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı AR-GE, Kalite ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı. Konferansta MEB AR-GE, Kalite ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk tarafından okul müdürlerine "Eğitimde Yeni Paradigmalar" konusu anlatıldı. Okul müdürleri liderliğindeki eğitimin önemi ve öğretmenlere rehberlik edilmesinin nitelikli eğitimi getirileceğinin vurgusunun yapıldığı konferans, katılımcı Öztürk’e plaket verilmesi ile son buldu.

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