Ağrı’da deprem bölgesine yardımlar hız kesmeden devam ediyor

Ağrı’da, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından yardım ve destekler sürüyor.

Ağrı Valiliği başkanlığında Ağrı’dan deprem bölgesine; 10 AFAD görevlisi, 30 arama-kurtarma gönüllüsü, 140 sağlık personeli, 85 destek personeli, 20 iş makinesi, 8 kamyon, 3 UMKE aracı, 8 UMKE personeli, 10 ambulans, 1 arama-kurtarma köpeği, 1 mobil aşevi, 3 jeneratör ve 1 yeraltı görüntüleme cihazı afet bölgesine gönderildi. Yine Ağrı Valiliği başkanlığında başlatılan yardım kampanyası kapsamında; 14 tır, 7 kamyon ihtiyaç malzemesi yola çıkarken 513 gönüllünün daha bölgeye gönderileceği belirtildi. Ağrı’nın ilçelerinde de yardım kampanyası faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Doğubayazıt ilçesinde vatandaşların büyük destekleriyle toplanan yardımlar 2 tıra yüklenerek dualar eşliğinde deprem bölgelerine doğru yola çıktı. Doğubayazıt ilçesinde yardımlar, Doğubayazıt Kızılay Şubesi deposunda kamu personeli ve gönüllü vatandaşlar tarafından toplanmaya devam edecek. Deprem bölgesinde enkazdan yaralı olarak kurtarılan vatandaşların kan ihtiyacının karşılanması amacıyla Ağrı Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.