Ağrı Valisi Varol: "Sınırlarımız güvenli bir şekilde korunmaktadır"

Ağrı Valisi Osman Varol, "Ağrı’da tamamlanan sınır duvarının yanı sıra kullanılan Entegre Sınır Güvenliği Sistemleri, kademeli komuta kontrol unsurları, güvenli haberleşme altyapısı ve entegre sensor sistemleri ile düzensiz göç konusunda çok ciddi yol katettik. Yapılan dezenformasyonların aksine ilimizde sınır güvenliğini sağlamak için gerekli ve yeterli çalışmalar yürütülmekte, sınırlarımız güvenli bir şekilde korunmaktadır” dedi.

Ağrı Valisi Osman Varol’un başkanlığında, Ağrı’da yaşayan yabancıların sosyal uyumlarını arttırmak üzere yabancılarla teması olan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla, istişare toplantısı düzenlendi.

Ağrı Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Varol, Ağrı’da geçici koruma altında olan yabancıların ve yerleşik yabancı misafirlerin çok sayıda olmadığını ifade ederek, “Göç çok hassas ve önemli bir konu. İlimiz göç konusunda yerleşim hedefi olmayan geçiş noktalarından bir tanesidir. Ağrı’da tamamlanan sınır duvarının yanı sıra kullanılan Entegre Sınır Güvenliği Sistemleri, kademeli komuta kontrol unsurları, güvenli haberleşme altyapısı ve entegre sensor sistemleri ile düzensiz göç konusunda çok ciddi yol katettik. Yapılan dezenformasyonların aksine ilimizde sınır güvenliğini sağlamak için gerekli ve yeterli çalışmalar yürütülmekte, sınırlarımız güvenli bir şekilde korunmaktadır” dedi.

Düzenli göç, geçici koruma, uluslararası koruma, düzensiz göç, göç ve uyum konularının ele alındığı toplantıda Ağrı’da, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında sosyal hayatın tüm alanlarında üçüncü kişilerin aracılığı olmadan bağımsız hareket edebilmelerini kolaylaştıracak bilgi ve becerilerin yabancılara kazandırılması amacıyla uyum çalışmalarının karşılıklılık, gönüllülük ve kurumlar arası iş birliği ile yürütüldüğü vurgulandı.

Yabancılara yönelik yürütülen faaliyetlerin ele alındığı toplantıda, yabancıların temsilcilerle arasında sağlıklı bir diyalog ve koordinasyon sağlanmasının önemi vurgulandı. Toplantı, istişarelerde bulunulmasının ardından görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.

Toplantıya Vali Varol’un yanı sıra, Belediye Başkan Vekili Metin Karadoğan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın, Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, İl Göç İdaresi yetkilileri, Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.