Ağrı Valisi Varol, Covid-19 Aşı Polikliniğini ziyaret etti

Ağrı Valisi Osman Varol, Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Covid-19 Aşı Polikliniğini ziyaret ederek sağlık çalışanları ile bir araya geldi.

Ağrı Valisi Varol, korona virüsle mücadele kapsamında ilk günden beri en önde safta yer almalarının yanı sıra bugüne kadar Ağrı’da 98 bin vatandaşa aşı yaparak mücadeleye güç katan sağlık çalışanları Covid-19 Aşı Polikliniğinde ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Ziyaretlerinin ardından Vali Varol, Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, İl Sağık Müdürü Op. Dr. Coşkun Daharlı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cengiz Kazdal ve hastane yetkilileri ile Çalışma Toplantısı düzenleyerek yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Vali Varol, daha sonra Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi kapsamında belirtilen kurallar gözetilerek yeniden faaliyet göstermeye başlayan, kentin en işlek noktalarında bulunan kafeterya ve restoranları ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Varol, çocuklarla yakinen ilgilenip vatandaşlarla sohbet ederek korona virüsle mücadele sürecinde herkese sorumluluk düştüğünü hatırlatıp sırası gelen vatandaşlardan aşı vurulmaları ricasında bulundu. Vali Varol, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek yapılan çalışmaları denetledi. Denetimleri sırasında birimleri tek tek ziyaret eden Vali Varol, yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden detaylı bilgi aldı.