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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, yönetici ve STK temsilcileriyle bir araya geldi
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’in başkanlığında, Kur’an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin tanıtılması amacıyla bir toplantı düzenlendi.
AĞRI 13.01.2021, 15:53
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’in başkanlığında, Kur’an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin tanıtılması amacıyla bir toplantı düzenlendi.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’in başkanlığında, "Kur’an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin tanıtılması" amacıyla Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Çetin, ilçe milli eğitim müdürleri, din öğretimi şube müdürleri, okul müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile video konferans sistemiyle bir araya geldi. Toplantıda, 4-22 Ocak tarihleri arasında Kur’an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatı ve Temel Dini Bilgiler ile ilgili seçmeli dersler için tercih yapacak öğrenci ve öğrenci velilerinin bilgilendirilmesi, bu derslerin tanıtılması noktasından hareketle milli, manevi ve insanı değerleri ön plana çıkaracak derslerin seçmeli olarak tercih edilmesi ve okutulmasının önemi dile getirildi.
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