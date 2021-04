Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, şehrin giriş noktalarında nöbet tutan polislere tatlı ikram etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile birlikte şehrin girişlerinde bulunan polis noktalarını ziyaret ederek polislere tatlı ikram edip çay içtiler.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Türk Polis Teşkilatı’nın 176. Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Milli Eğitim Müdür yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan ile birlikte dün akşam saatlerinde il merkezindeki polis noktalarını ziyaret etti. Polis noktalarda görev yapan polislerin, Polis Haftasını kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, polislere tatlı ikram etti. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin ve İl Emniyet Müdürü Özen, polislerle sohbet edip çay içtiler. İl Emniyet Müdürü Özen, polis noktaları ziyaret edip ve tatlı ikramında bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin ve beraberindekilerine teşekkür etti. Polis teşkilatının kurulduğu tarihten bugüne kadar, çağdaş hukuk devleti anlayışıyla milletin huzur ve güvenini sağlamak için gece gündüz demeden çalıştığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, “Toplumsal güvenin sağlanması, halkın mal ve can güvenliğinin korunması için gece gündüz demeden çalışan, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun huzuruna yönelik her türlü yıkıcı faaliyete karşı koyan, bu uğurda canını feda eden şerefli Türk polis teşkilatımız her zaman milletimizin övünç kaynağı olmuştur. Onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirmekte olan tüm emniyet mensuplarımızın gününü kutluyor, bir ömür boyu aile bireyleriyle sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler temenni ediyorum”dedi.