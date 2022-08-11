Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, okullarda açılan yaz kurslarını ziyaret etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan yaz kurslarını ziyaret etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş ile birlikte Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde yaz kursları çerçevesinde Selahattin Eyyubi Ortaokulunda açılan Resim kursu ve Cumhuriyet Anadolu Lisesinde velilere yönelik açılan "Aile Okulu-Veli Kursu"nu ziyaret ederek, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kasım İhsan Polat’tan açılan kurslar hakkında bilgiler aldı. Velisi ile birlikte kurslara katılan çocuklarla yakından ilgilen Kökrek, idareci ve öğretmenleri tebrik ederek kursiyerlere başarılar diledi. Kursiyerlerle bir süre sohbet edip istek ve taleplerini dinleyen Kökrek, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 2022 yılında bin 195 kurs açıldığını ve toplam 18 bin 939 kursiyere ulaşıldığını sene sonu hedeflerinin en az 25 bin kursiyere ulaşmak olduğunu belirtti. Kurslara olan yoğun ilgiden memnuniyetini dile getiren Kökrek, okullarda açılan kurslara ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.