Ağrı İl Özel İdaresi “Karla Mücadele Eylem Planı” hazırladı

Ağrı İl Özel İdaresi kışın sert ve soğuk geçtiği Ağrı’da karla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi ve kırsalda yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için ‘Karla Mücadele Eylem Planı’ hazırladı.

Özel İdare bu kapsamda kontrolü altında bulunan 3 bin 285 km yol ağı için modeli yüksek greyder, dozer, kar bıçaklı kamyon, treyler, loder ve JCB’den oluşan 82 iş makinesi, 91 personel ve 8 adet mobil destek ekibi oluşturdu. Vali Dr. Osman Varol’un direktifleriyle hazırlanan Karla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde koordine edilen karla mücadele ekibinin önceliği; hastalık, doğum, ölüm, taşımalı eğitim yapılan ve nüfus bakımından yoğun grup köy yolları olacak.

Ekipler 24 saat sahada olacak

Vatandaşların kış mevsiminin olumsuz şartlarından en az derecede etkilenmeleri için personel, araç ve gereçlerle 24 saat ulaşılabilir kamu hizmeti sunmayı hedeflediklerini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, “Araçlarımızın gerekli kış bakımlarını tamamlayarak dinamik ve seri hareket edebilecek ekipler kurduk. Ekiplerimizi 7 gün 24 saat çalışacak şekilde ayarladık ve ekiplerimiz sürekli alarm durumunda olacaklar. Karla mücadele eylem planı doğrultusunda grup köy yolları, taşımalı eğitim ve nüfus bakımından yoğun köy yollarının ulaşıma açılmasına öncelik vereceğiz. Ama sağlık, mahsur kalma, cenaze gibi acil durumlarda en yakın karla mücadele ekibi talep edilen yere yönlendirilecektir. Ancak vatandaşlarımızdan ricamızdır ki asılsız ihbarda bulunmasınlar. Çünkü asılsız ihbarlar karla mücadele ekiplerimizin işini aksatıyor. Bu tür davranışlar acil bir hastanın mağdur kalmasına da neden olabiliyor. Karla mücadele ekiplerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Çünkü karla mücadelede görev yapmak aynı zamanda büyük bir fedakârlık işidir.” dedi.